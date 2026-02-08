В Казани стартует неделя бесплатных романтических мероприятий ко Дню влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных в Казанском Дворце культуры железнодорожников с 10 по 13 февраля пройдет серия бесплатных тематических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Программа рассчитана на разные интересы и включает творческие, танцевальные и психологические занятия. Откроет неделю 10 февраля в 18:30 мастер-класс «Парная картина», где участники смогут совместно создать художественное произведение.

11 февраля в 19:00 пройдет парный урок по танцам «Румба». 12 февраля в это же время состоится лекция психолога «Что такое «нормальные» отношения», посвященная личным границам и особенностям взаимоотношений.

Завершится программа 13 февраля в 18:00 показом знаменитой мелодрамы о первой любви «Три метра над уровнем неба».

Вход на все события свободный, но требуется обязательная предварительная регистрация по телефону: +7 (843) 590-09-35.