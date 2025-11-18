В Казани стартуют соревнования по легкой атлетике памяти тренера Красильникова

На этой неделе, с 19 по 23 ноября, в казанском манеже Центрального стадиона пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России Ю.М. Красильникова. Накануне старта организаторы и знаменитые участники рассказали о главных особенностях предстоящих стартов.

В этом году турнир станет более профессиональным. Количество участников сократилось со 1450 до 1025 человек, так как был повышен проходной спортивный разряд. Теперь к соревнованиям допускаются атлеты не ниже второго взрослого разряда, в то время как в прошлом году могли выступать и обладатели третьего.

«Мы сознательно пошли на это, чтобы повысить статусность соревнований и уровень конкуренции», – пояснили организаторы.

В течение пяти дней будет разыграно 75 комплектов наград в 13 дисциплинах. Среди них – бег на разные дистанции (от 60 до 3000 метров), барьерный бег, прыжки в длину, высоту, тройные, прыжки с шестом и толкание ядра. Помимо россиян, вне конкурса выступят спортсмены из Казахстана и Азербайджана. Татарстан на соревнованиях представят 165 легкоатлетов.

Особое внимание будет приковано к звездам казанской школы – Юлиане Фещенко и Тамерлану Улюкаеву, многократным призерам всероссийских первенств. Фещенко выступит в барьерном беге на 60 метров и толкании ядра, а Улюкаев – в тех же барьерах и прыжках в длину.

Нововведением этого года станут цветные номера: рекордсмены прошлого года будут бегать с золотыми номерами, а победители – с красными. Кроме того, для установивших рекорды в этом году предусмотрены денежные призы.

Гостей ждет и технологичный сюрприз. После второго дня соревнований пройдет дискотека, на которой впервые представят фиджитал-дисциплину – гибрид легкой атлетики и интерактивной реальности. Все желающие смогут опробовать новый формат, который в случае успеха может стать основой для отдельного турнира. Юлиана Фещенко и Тамерлан Улюкаев уже выразили готовность протестировать новинку.

Также ожидается, что на соревнованиях почетными гостями станут олимпийские чемпионки Гульнара Самитова-Галкина и Анна Чичерова.