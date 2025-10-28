В Казани у подруги алиментщика арестовали машину у салона красоты

В столице РТ судебные приставы арестовали автомобиль злостного неплательщика алиментов, который он передал своей знакомой, сообщает УФССП по РТ. Машину обнаружили и забрали прямо на парковке у салона красоты, откуда его подруге пришлось возвращаться домой пешком.

Должник, обязанный выплачивать деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, длительное время уклонялся от алиментов. В результате за ним накопился долг в размере 147 тысяч рублей.

В ходе рейда приставы выяснили, что, несмотря на крупную задолженность, мужчина является владельцем автомобиля KIA, который он отдал во временное пользование своей подруге. Транспортное средство было найдено и арестовано.

Теперь, чтобы вернуть автомобиль, владельцу придется полностью погасить всю сумму долга перед ребенком. Если он этого не сделает, машину продадут с торгов, а вырученные средства пойдут на погашение алиментов.

