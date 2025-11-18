В Казани упростили поиск своего суда и готовят переезд двух участков

Для жителей Советского района Казани есть важные новости, связанные с работой мировых судов. Во-первых, стало проще узнать, к какому именно судебному участку вы относитесь по адресу. Во-вторых, два участка готовятся к переезду в новое, более комфортное здание.

Как быстро найти свой судебный участок?

Чтобы не тратить время на поиски, куда именно подавать заявление, можно воспользоваться специальной онлайн-картой. Для этого нужно зайти на сайт мировых судей Татарстана, найти вкладку «Территориальная подсудность» и ввести в строку поиска свой домашний адрес. Система сразу покажет на карте ваш участок, а также даст всю контактную информацию: адрес, график работы и ссылку на его страницу.

Что меняется для судебных участков №3 и №4?

Эти участки переедут в новое отремонтированное здание. Переезд — часть большой программы по улучшению условий как для работников суда, так и для граждан. В новом здании появятся специальные помещения для конвоя, современный архив и отдельные комнаты для совещаний судей.

Как отметил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин, создание достойных условий важно для всех: и для сотрудников, которые работают с делами каждый день, и для людей, которые приходят в суд за защитой своих прав.

Плановый переезд и ремонт проводятся в рамках проверки и поддержки судебных участков, которая проходит в Советском районе с 10 по 19 ноября. Всего в районе работают 14 участков мировых судей.