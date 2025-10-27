В Казани в 2026 году заменят 4 км аварийных канализационных коллекторов

27 октября 2025  16:00

В будущем году в Казани планируется масштабная реконструкция канализационных сетей. В рамках республиканской программы модернизации коммунальной инфраструктуры будет заменено почти 4 километра аварийных коллекторов на общую сумму 1,7 млрд рублей.

Как сообщил директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков, работы затронут критически важные участки: от улицы Братьев Касимовых до проспекта Победы, от Технической до КНС «ИСКОЖ», от Варганова до Технической, а также от 2-й Азинской до проспекта Победы.

Однако эти объемы составляют лишь 4% от общей длины изношенных сетей, требующих срочной замены. По данным предприятия, износ канализационной инфраструктуры Казани превышает 70%, что в 2025 году привело к более чем 1000 авариям и почти 13 тысячам засоров. Помимо естественного старения сетей, проблему усугубляет небрежное обращение жителей с коммунальными системами.

