В Казани восстанавливают старинный пивоваренный завод Петцольда

В Казани приступили ко второму этапу работ по сохранению уникального памятника промышленной архитектуры – комплекса пивоваренного завода Петцольда, основанного в 1905 году, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

На первом этапе специалисты выполнили срочные противоаварийные мероприятия: укрепили кирпичные стены подвала, провели инъектирование трещин и демонтировали аварийные конструкции. Сейчас ведется работа по усилению уникальных железобетонных перекрытий и сводов «Монье» – характерных элементов промышленной архитектуры рубежа XIX-XX веков.

Проект, одобренный Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия, предусматривает бережную адаптацию исторических зданий к современному использованию. В отреставрированных корпусах «Подвал» и «Ледник» разместятся офисы, магазины и кафе, при этом все работы ведутся с сохранением аутентичного облика сооружений.

Отмечается, что особое внимание уделяется модернизации инженерных систем, которые должны обеспечить комфорт будущих посетителей, не нарушая исторической ценности памятника. После завершения реставрации комплекс станет новым культурным центром Казани, соединяющим промышленное наследие прошлого с современными городскими функциями.

Напомним, ранее мы писали, что в Свияжске восстанавливают историческое здание архива.