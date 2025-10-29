В Казани временно отключили газ в двух многоквартирных домах

29 октября 2025  17:55

В Казани в двух многоквартирных домах временно приостановлена подача газа в связи с выявленными нарушениями при техническом обслуживании газового оборудования.

В доме №8А по улице Латышских стрелков специалисты обнаружили обратную тягу в системе вентиляции. Это уже второй случай за неделю в данном доме, что побудило Жилинспекцию Татарстана назначить внеплановую проверку деятельности управляющей компании «Танкодром». Подача газа будет восстановлена только после предоставления УК акта трубо-печной службы, подтверждающего устранение нарушений.

Одновременно в доме №10А по улице Гагарина была выявлена негерметичность газопровода в двух подъездах. Для восстановления газоснабжения управляющей компании необходимо обеспечить доступ во все квартиры для проведения ремонтных работ.

Оба случая свидетельствуют о системных проблемах в содержании газового оборудования и требуют оперативного вмешательства со стороны управляющих компаний и надзорных органов.

