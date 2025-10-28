В Казани задержан находившийся в федеральном розыске мужчина

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Казани мужчину, объявленного в федеральный розыск. Инцидент произошел в гипермаркете на улице Адоратского, куда около 15:00 поступил сигнал тревоги.

По информации пресс-службы ведомства, 23-летний посетитель пытался вынести из магазина рюкзак без оплаты. Прибывший наряд задержал молодого человека у торгового зала.

Проверка по базам данных показала, что с июня 2025 года мужчина находился в федеральном розыске, объявленном УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга по статье о краже. После задержания росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам полиции для дальнейшего проведения следственных действий.