В Казани завершают ремонт канализационного коллектора, разрушенного при засыпке оврага

В Казани подходит к концу ремонт канализационного коллектора в Советском районе, который был поврежден в результате несанкционированной засыпки оврага. Инцидент произошел возле дома №25а на улице Латышских Стрелков, где владелец участка пытался незаконно увеличить свою территорию.

Специалисты МУП «Водоканал» уже выполнили основной объем работ: проложили обводную линию, установили две смотровые камеры, смонтировали новые участки труб диаметром 500 и 200 миллиметров. В настоящее время рабочие завершают демонтаж ограждения и обратную засыпку.

Напомним, что в середине октября владелец участка в садовом товариществе «Любитель» без согласований засыпал овраг, использовав около 150 самосвалов грунта. Это привело к разрушению магистрального канализационного коллектора, обслуживающего весь микрорайон «Танкодром».

В результате аварии возникла угроза прекращения водоснабжения 590 многоквартирных и 3054 частных домов, а также социальных объектов — больниц, школ и детских садов. Прокуратура оценила ущерб более чем в 19 миллионов рублей, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

После полного восстановления инженерных систем предстоит решить вопросы о возмещении расходов, восстановлении благоустройства и компенсации уничтоженных зеленых насаждений.