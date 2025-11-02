В казанском аэропорту из-за ограничений задержаны 10 рейсов

Международный аэропорт Казани столкнулся с задержками авиарейсов утром 2 ноября. Введение временных ограничений на прием и отправку воздушных судов привело к задержке десяти рейсов, затрагивающих как международные, так и внутренние направления.

Согласно оперативным данным, под ограничения попали рейсы в турецкие города Анталья (Corendon Airlines) и Стамбул («Победа»), а также в армянский Ереван («Ред Вингс»). Значительно пострадало и внутреннее сообщение — задержаны вылеты в Санкт-Петербург («Северный Ветер», «Авиакомпания Россия»), Сочи («Северный Ветер»), Краснодар («Аэрофлот»), Минеральные Воды («Северный Ветер») и Екатеринбург («Ред Вингс»).

Режим ограничений в казанском авиаузле действует с 03:42 утра. Аналогичные меры применяются в аэропорту «Бегишево» (Нижнекамск) с 04:09. Ситуация затронула несколько аэропортов Приволжского федерального округа, включая также Набережные Челны, Нижний Новгород, Самару, Ульяновск и Уфу.

Приволжская транспортная прокуратура взяла ситуацию на особый контроль, организовав комплекс надзорных мероприятий для установления причин массовых задержек и минимизации их последствий для пассажиров.