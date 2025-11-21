В Казанском Эрмитаже введут сеансовое посещение выставки «Юсуповы. Роскошь сквозь века»

Центр «Эрмитаж-Казань» испытает новую систему посещения популярной выставки «Юсуповы. Роскошь сквозь века». Апробация сеансового формата пройдет 29 и 30 ноября в ответ на высокий интерес публики — за первый месяц экспозицию уже увидели более 33 000 человек.

С 10:00 до 17:00 в эти дни вход на выставку будет организован по сеансам, начинающимся каждые 10 минут. Количество билетов на каждый временной промежуток будет ограничено. Приобрести их можно онлайн на официальном сайте выставки или в кассах музея. Организаторы рекомендуют воспользоваться онлайн-покупкой.

В музейном центре пояснили, что этот шаг направлен на создание более комфортных условий для осмотра экспонатов и снижение наплыва посетителей. Особенно ожидаемым станет воскресенье, 30 ноября, которое традиционно является самым популярным днем для визитов.

Решение о дальнейшем формате работы выставки будет принято по результатам двухдневного тестирования системы с учетом отзывов посетителей.