В Казанском Эрмитаже введут сеансовое посещение выставки «Юсуповы. Роскошь сквозь века»

news_top_970_100
Город
21 ноября 2025  17:29
Автор:
Владислав Косолапкин

Центр «Эрмитаж-Казань» испытает новую систему посещения популярной выставки «Юсуповы. Роскошь сквозь века». Апробация сеансового формата пройдет 29 и 30 ноября в ответ на высокий интерес публики — за первый месяц экспозицию уже увидели более 33 000 человек.

С 10:00 до 17:00 в эти дни вход на выставку будет организован по сеансам, начинающимся каждые 10 минут. Количество билетов на каждый временной промежуток будет ограничено. Приобрести их можно онлайн на официальном сайте выставки или в кассах музея. Организаторы рекомендуют воспользоваться онлайн-покупкой.

В музейном центре пояснили, что этот шаг направлен на создание более комфортных условий для осмотра экспонатов и снижение наплыва посетителей. Особенно ожидаемым станет воскресенье, 30 ноября, которое традиционно является самым популярным днем для визитов.

Решение о дальнейшем формате работы выставки будет принято по результатам двухдневного тестирования системы с учетом отзывов посетителей.

news_right_column_240_400
Новости
За неделю в Татарстане сильнее всего подешевел бензин АИ-92
«Я рисую маму»
«Я рисую маму»
В Казанском Эрмитаже введут сеансовое посещение выставки «Юсуповы. Роскошь сквозь века»
В Казани вручили «Золотую Звезду» родным героя России Эдуарда Сабирова
Полицейские Татарстана задержали в Башкирии водителя без прав после погони со стрельбой
В Агрызском районе спасатели ищут рыбака, пропавшего пять дней назад
Более 55 гуманитарных грузов отправило ДУМ РТ бойцам в этом году
Более 55 гуманитарных грузов отправило ДУМ РТ бойцам в этом году
Предпринимателей Татарстана приглашают на семинар по налоговым изменениям 2026 года