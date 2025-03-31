В Казанском Кремле завершили реставрацию двух исторических башен

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Город
31 марта 2025  11:00

В Татарстане завершены масштабные работы по восстановлению Тайницкой и Консисторской башен Казанского Кремля — памятников архитектуры XVI–XVII веков. Проект реализован в рамках программы по сохранению объектов культурного наследия.

Возрождение исторического облика

  • Тайницкая башня (1556–1562 гг.) — одна из старейших оборонных конструкций Кремля, служившая главным входом в крепость. Её название связано с разрушенным подземным ходом к источнику воды («тайником»). В ходе реставрации восстановлены стены, ворота и элементы декора.

  • Консисторская башня (конец XVI – начало XVII в.) — укреплён фундамент, проведена гидроизоляция, отреставрирована кирпичная кладка и швы.

Планы на 2025 год

Комитет по охране объектов культурного наследия РТ утвердил проект реставрации участков стен между башнями:

  • Спасской и Юго-Западной

  • Преображенской и Пятигранной

  • Пятигранной и Безымянной

  • Безымянной и Северо-Западной

Особое внимание уделят восстановлению тесовой кровли, которая защитит стены от разрушения.

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