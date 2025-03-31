В Казанском Кремле завершили реставрацию двух исторических башен

Тайницкая башня (1556–1562 гг.) — одна из старейших оборонных конструкций Кремля, служившая главным входом в крепость. Её название связано с разрушенным подземным ходом к источнику воды («тайником»). В ходе реставрации восстановлены стены, ворота и элементы декора.