В Казанском Кремле завершили реставрацию двух исторических башен

В Татарстане завершены масштабные работы по восстановлению Тайницкой и Консисторской башен Казанского Кремля — памятников архитектуры XVI–XVII веков. Проект реализован в рамках программы по сохранению объектов культурного наследия.
Возрождение исторического облика
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Тайницкая башня (1556–1562 гг.) — одна из старейших оборонных конструкций Кремля, служившая главным входом в крепость. Её название связано с разрушенным подземным ходом к источнику воды («тайником»). В ходе реставрации восстановлены стены, ворота и элементы декора.
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Консисторская башня (конец XVI – начало XVII в.) — укреплён фундамент, проведена гидроизоляция, отреставрирована кирпичная кладка и швы.
Планы на 2025 год
Комитет по охране объектов культурного наследия РТ утвердил проект реставрации участков стен между башнями:
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Спасской и Юго-Западной
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Преображенской и Пятигранной
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Пятигранной и Безымянной
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Безымянной и Северо-Западной
Особое внимание уделят восстановлению тесовой кровли, которая защитит стены от разрушения.