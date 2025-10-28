В казанском парке «Черное озеро» началась подготовка к зимнему сезону

В казанском парке «Черное озеро» стартовали работы по преобразованию искусственного водоема в сезонный каток. Специалисты городской Дирекции парков и скверов приступили к осушению и механической очистке чаши водоема объемом 9 тысяч кубометров.

После завершения подготовительных работ начнется создание ледовой поверхности. Технологический процесс включает двухэтапную заливку: первоначальное заполнение чаши водой с последующей финишной обработкой специализированной ледозаливочной машиной для формирования идеально ровного покрытия.

Параллельно ведется подготовка инфраструктуры: устанавливается защитное покрытие на лестницах, монтируются бортики, проверяется оборудование проката коньков. Особое внимание уделяется созданию праздничной атмосферы — специалисты начали монтаж новогодней иллюминации, который займет не менее трех недель.

Традиционный зимний каток откроется для посетителей с установлением стабильных отрицательных температур.