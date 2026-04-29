В казанском поселке Юдино 1 мая заработает новый пункт раздачи бесплатной еды

news_top_970_100
Город
29 апреля 2026  13:09

В пятницу, 1 мая, в 11:00 откроется новая точка благотворительного проекта «Приют человека» по адресу: улица Ильича, 21. Здесь ежедневно с 11:00 до 13:00 нуждающиеся смогут получить горячее питание бесплатно. Основная аудитория — пожилые горожане: по статистике, 85% посетителей — пенсионеры, которые не могут самостоятельно себя обеспечивать.

В день открытия люди старше 65 лет и инвалиды I и II групп при предъявлении подтверждающих документов также получат продуктовые наборы и бытовую химию.

«Приют человека» работает с 2018 года, оказывая комплексную поддержку уязвимым категориям: горячее питание, одежда, медпомощь, содействие в трудоустройстве, жилье, психологические и юридические консультации. За восемь лет роздано более трех миллионов порций еды и порядка 300 тысяч комплектов одежды. Временный ночлег получили свыше 78 тысяч человек, продуктовые наборы — более 21 тысячи, помощь в трудоустройстве — около 12 тысяч граждан.

news_right_column_240_400
Новости
Жительница Бугульминского района отдала мошенникам 3 млн при покупке иномарки
ГУФССП Татарстана направит 10 млн рублей на авиабилеты для высылаемых мигрантов
Лесоматериалы для госстроек начали закупать через биржу с авансированием
С ветерком по Каме: у возрожденного речного маршрута большой туристический потенциал
Волонтеры помогают татарстанцам голосовать за объекты благоустройства
Память о войне сохраняется в музыке, реликвиях, фотографиях
Где в Казани бесплатно привить питомца от бешенства