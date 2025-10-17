В Мензелинском районе РТ трое молодых людей погибли в ДТП

Республика
17 октября 2025  16:33

В Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех молодых людей. Авария случилась днем, когда 23-летний водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

По предварительной информации, причиной трагедии стало превышение безопасной скорости движения. В результате инцидента сам водитель и двое его пассажиров 21 и 28 лет скончались на месте до приезда медиков. Еще один 24-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, включая техническое состояние автомобиля и условия на дороге.

Госавтоинспекция Татарстана призывает водителей к строгому соблюдению Правил дорожного движения 

Новости
