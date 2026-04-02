В Нацмузее РТ проходят «Дни дарений»

Его сотрудники рассказали, какие семейные реликвии татарстанцы могут передать в дар и что особенно ценно для музейных работников.

«Ежегодная акция - прием предметов в дар - проводится в честь дня рождения Национального музея Татарстана - 5 апреля. Нынче мы отмечаем 131-ю годовщину, - рассказал сотрудник пресс-службы Национального музея РТ Ленар Нагимов. - Таким образом музей сохраняет уходящие эпохи для будущих поколений. В этом году акция проходит с 1 по 3 апреля с 10 до 17 часов по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, 2».

Акция «Дни дарений» проводится с 1997 года. Традиции дарения были заложены при создании Казанского городского музея его основателями и первыми дарителями - вице-адмиралом И.Ф.Лихачевым, благотворительницей О.С.Александровой-Гейнс, городским головой С.В.Дьяченко, профессором Н.Ф.Катановым и другими известными жителями Казани. Во многом благодаря дарителям собрание Национального музея насчитывает более 960 тысяч предметов и является одним из крупнейших в России.

Юбилейный 2025 год стал для Национального музея Республики Татарстан временем особенной щедрости. Акция «Дни дарений» объединила 36 хранителей семейной памяти, которые передали в фонды 1149 свидетельств ушедших эпох.

«Среди даров совершенно разные предметы: от трогательных пасхальных открыток начала XX века из коллекции Р.Ф.Васильевой до первых советских электроприборов и детской швейной машинки - свидетелей быта 70-х и 90-х годов, - отметила главный хранитель Национального музея РТ Ольга Садовская. - Нашлось место и современности: памятная чайная пара с барсом Юни напомнила о триумфе Универсиады-2013, а коллекции монет и бон расширили нумизматические горизонты музея. Каждый дар - это маленькая история. Расшитая бисером бархатная тюбетейка, переданная А.Л.Вяткиной, заиграла новыми красками в этнографической коллекции. А жители Апастовского района подарили кружевные накидки и скатерти рубежа 1950 - 60-х годов».

Приносить можно любые предметы, год происхождения роли не играет, сообщают в музее. Все вещи пройдут экспертную фондово-закупочную комиссию. Если предмет окажется несоответствующим музейному фонду, его вернут владельцу.

Особенно ждут в музее антиквариат (часы, подсвечники, статуэтки, шкатулки, фарфор), артефакты военной темы любых эпох, этнографические предметы, дореволюционные фотографии, мебель XVIII - XIX веков и вещи из 1990-х.

Прием предметов оформляется документально, при себе необходимо иметь паспорт. Желательно, чтобы даритель знал историю вещи, подчеркнули в Нацмузее РТ.