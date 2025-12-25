В Нижнекамске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве при строительстве бань

Нижнекамская городская прокуратура завершила расследование уголовного дела и направила материалы в суд. К уголовной ответственности привлекается 33-летний местный житель, обвиняемый в совершении мошеннических действий, причинивших значительный материальный ущерб.

Согласно версии следствия, обвиняемый летом 2024 года размещал в сети интернет объявления о предоставлении услуг по строительству и ремонту бань. В ответ на его предложения откликнулись двое жителей Нижнекамска, ставших впоследствии потерпевшими. В ходе взаимодействия с клиентами мужчина получил от них авансовые денежные средства, а также строительные материалы, необходимые для выполнения работ.

Однако вместо выполнения взятых обязательств, обвиняемый незаконно присвоил переданные ему финансовые средства и материальные ценности, после чего исчез. Общий размер причинённого ущерба превысил 450 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и частично компенсировал причинённый вред, выплатив каждому пострадавшему по 100 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере» с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Нижнекамский городской суд. На период судебного разбирательства обвиняемый находится под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.