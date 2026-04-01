В Нижнекамске заработал филиал онкологического диспансера

1 апреля 2026  23:25

В городе открылось новое подразделение Республиканского клинического онкологического диспансера имени профессора М. З. Сигала. Первыми пациентами филиала стали 23 человека, сообщили в Минздраве Татарстана.

В структуре подразделения — отделение химиотерапии, дневной стационар на 25 коек и круглосуточный на 20 мест. Жителям региона доступны современные методы лечения: химио-, иммуно- и таргетная терапия.

Открытие филиала позволит около 8 тыс. онкологических пациентов Нижнекамского района получать специализированную помощь без выезда в крупные медцентры республики. Проект курировал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев. В ведомстве отметили, что команда специалистов готова к комплексному сопровождению пациентов на всех этапах лечения.

Новости
Мужская сборная «Динамо-Татарстан» завоевала титул чемпиона России по волейболу на снегу
В Татарстане 6 апреля ожидаются сильный ветер, дожди и грозы
Казанский гимнаст Даниел Маринов выиграл золото Кубка мира в Египте
Татарстан вошел в десятку регионов России с самым высоким ростом зарплат
Лыжники из Татарстана взяли золото и серебро в масс-старте на финале Кубка России
Соцконтракт поможет в трудных жизненных ситуациях
На реках Татарстана зафиксирован резкий подъем уровня воды
Татарстанцы оплачивают учебу детей маткапиталом