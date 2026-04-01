В Нижнекамске заработал филиал онкологического диспансера

В городе открылось новое подразделение Республиканского клинического онкологического диспансера имени профессора М. З. Сигала. Первыми пациентами филиала стали 23 человека, сообщили в Минздраве Татарстана.

В структуре подразделения — отделение химиотерапии, дневной стационар на 25 коек и круглосуточный на 20 мест. Жителям региона доступны современные методы лечения: химио-, иммуно- и таргетная терапия.

Открытие филиала позволит около 8 тыс. онкологических пациентов Нижнекамского района получать специализированную помощь без выезда в крупные медцентры республики. Проект курировал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев. В ведомстве отметили, что команда специалистов готова к комплексному сопровождению пациентов на всех этапах лечения.