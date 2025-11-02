В Нижнекамске завершилась профильная смена для юных инспекторов движения

В детском лагере «Камский Артек» под Нижнекамском состоялось торжественное закрытие специализированной смены «ЮИД на каникулах», объединившей 230 юных инспекторов движения из 48 муниципальных образований Татарстана. Мероприятие, организованное Управлением Госавтоинспекции РТ, Министерством образования и науки республики и Центром безопасности дорожного движения, стало ежегодной традицией в системе детского отдыха.

В течение семи дней участники смены погрузились в интенсивную образовательную программу, включающую мастер-классы, тематические лекции и встречи с представителями экстренных служб. Особое внимание было уделено практическим навыкам — дети демонстрировали мастерство управления велосипедом в рамках специально организованных соревнований.

Как отметил заместитель министра образования и науки РТ Андрей Рюхов, ключевой задачей проекта является формирование у подрастающего поколения культуры безопасного поведения на дорогах. Заместитель начальника управления Госавтоинспекции по Республике Татарстан Дамир Бикмухаметов подчеркнул профилактическую значимость движения ЮИД: «В районах, где активно работают отряды юных инспекторов, дорожно-транспортных происшествий с детьми не происходит».

На церемонии закрытия были подведены итоги конкурсной программы, а наиболее активные участники получили дипломы и памятные подарки.