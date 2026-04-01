В Нижнекамском районе объявлен трехдневный траур в связи с пожаром на НКНХ

Глава района Радмир Беляев сообщил о введении траурных мероприятий после пожара, произошедшего накануне на территории «Нижнекамскнефтехима». Соответствующая информация опубликована в его телеграм-канале.

На это время отменены все развлекательные и массовые мероприятия, на административных зданиях приспущены государственные флаги. «Это время скорби и поддержки. Разделяем боль утраты вместе с семьями погибших», — говорится в обращении.

По последним официальным данным, в результате возгорания погибли два человека, 68 пострадали. Причиной пожара названо воспламенение газовой смеси в ходе работ по устранению последствий разгерметизации оборудования. Во время тушения погиб 27-летний командир отделения 29-й пожарной части Марат Назипов, еще трое огнеборцев получили травмы.