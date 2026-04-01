В ночь на 2 апреля жители Татарстана смогут увидеть «розовую Луну»

Пик полнолуния придется на 5 часов утра, передает слова профессора КФУ Юрия Нефедьева пресс-служба университета. В астрономии понятия «розовая Луна» не существует - это название дали коренные народы Северной Америки, где в апреле цветет ярко-розовый дикорастущий флокс.

Апрельское полнолуние также называют «пасхальной Луной»: оно указывает на дату католической Пасхи (в этом году - 5 апреля). Православная Пасха в 2026 году совпадет с Днем космонавтики - 12 апреля.

Нефедьев пояснил, что лунного света как такового не существует: спутник лишь отражает солнечный. В пик полнолуния Луна будет находиться у горизонта, и из-за рефракции окрасится в красноватый оттенок - так что название может оправдаться.

Увидеть почти полный диск можно невооруженным глазом, но лучше воспользоваться биноклем - так будут заметны кратеры, горы и лунные моря.