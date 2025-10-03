В октябре запускаются прямые рейсы из Казани на курорты Египта

Авиакомпания «Аэрофлот» совместно с туроператором «Библио-Глобус» открывает регулярные чартерные рейсы из Казани в египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Первый вылет в Хургаду запланирован на 7 октября, а рейс в Шарм-эль-Шейх отправится на следующий день.

Полеты будут выполняться три раза в неделю на самолетах Boeing 737 с двухклассной компоновкой салона, включающей бизнес- и эконом-класс. Параллельно авиакомпания запускает аналогичные рейсы из Екатеринбурга, которые также начнутся 7 октября.

В пресс-службе «Аэрофлота» отметили ожидание высокого спроса на прямые перелеты к курортам Красного моря. Ранее авиакомпания уже осуществляла совместные программы с «Библио-Глобусом» из Краснодара, а также выполняла круглогодичные рейсы в Египет из Москвы и Санкт-Петербурга.