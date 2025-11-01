В Пестречинском районе спасатели эвакуировали ребенка с крыши многоэтажки

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Пестречинском районе Татарстана произошел инцидент с участием несовершеннолетнего, который оказался заблокированным на крыше трехэтажного жилого дома в комплексе «Усадьба Царево». На экстренный вызов оперативно отреагировали сотрудники казанского отряда противопожарной службы.

Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан, ребенок не мог самостоятельно покинуть кровлю здания. Для проведения спасательной операции была задействована специализированная автолестница, с помощью которой мальчика безопасно спустили на землю.

По завершении операции несовершеннолетний был передан законным представителям. Медицинское освидетельствование не выявило каких-либо повреждений у ребенка — его здоровье и жизнь вне опасности.