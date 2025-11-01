В Пестречинском районе спасатели эвакуировали ребенка с крыши многоэтажки

news_top_970_100
Республика
1 ноября 2025  10:05

 Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Пестречинском районе Татарстана произошел инцидент с участием несовершеннолетнего, который оказался заблокированным на крыше трехэтажного жилого дома в комплексе «Усадьба Царево». На экстренный вызов оперативно отреагировали сотрудники казанского отряда противопожарной службы.

Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан, ребенок не мог самостоятельно покинуть кровлю здания. Для проведения спасательной операции была задействована специализированная автолестница, с помощью которой мальчика безопасно спустили на землю.

По завершении операции несовершеннолетний был передан законным представителям. Медицинское освидетельствование не выявило каких-либо повреждений у ребенка — его здоровье и жизнь вне опасности.

news_right_column_240_400
Новости
Из казанского аэропорта запустили прямые рейсы в Рас-эль-Хайму
В Татарстане стартовала подготовка к программе «Наш двор» на 2026 год
Казань увеличивает бюджет на 2026 год до 59,2 млрд рублей с акцентом на социальную сферу
Волшебники не опаздывают: в Казани открылся XXXIV международный фестиваль «Зиланткон»
Волшебники не опаздывают: в Казани открылся XXXIV международный фестиваль «Зиланткон»
В Казани состоялись Дни культуры Северо-Казахстанской области Республики Казахстан в РТ
В Пестречинском районе спасатели эвакуировали ребенка с крыши многоэтажки
Альметьевск признан самым благоустроенным городом Татарстана по итогам 2024 года
В Набережных Челнах при опрокидывании экскаватора на реке пропал человек