В поселке Северный открыли первый пункт раздельного сбора мусора

В казанском поселке Северный начала работать первая специализированная площадка для раздельного сбора отходов. Жители теперь могут сортированно сдавать пластик, бумагу, стекло и металл, которые будут отправляться на переработку.
Площадка оборудована:
Двумя бункерами по 8 м³ каждый
Весами для учета отходов
Системой видеонаблюдения
Подъездными путями с твердым покрытием
До конца недели в том же районе откроется вторая точка на улице Давыдова. Новая площадка заменит переполненную контейнерную зону, что улучшит санитарную обстановку.
Всего в рамках программы устойчивого развития Казани, инициированной мэром Ильсуром Метшиным, до конца года планируется создать 16 таких пунктов в разных районах города. Первую площадку уже проинспектировал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.