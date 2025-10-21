В поселке Северный открыли первый пункт раздельного сбора мусора

В казанском поселке Северный начала работать первая специализированная площадка для раздельного сбора отходов. Жители теперь могут сортированно сдавать пластик, бумагу, стекло и металл, которые будут отправляться на переработку.

Площадка оборудована:

Двумя бункерами по 8 м³ каждый

Весами для учета отходов

Системой видеонаблюдения

Подъездными путями с твердым покрытием

До конца недели в том же районе откроется вторая точка на улице Давыдова. Новая площадка заменит переполненную контейнерную зону, что улучшит санитарную обстановку.

Всего в рамках программы устойчивого развития Казани, инициированной мэром Ильсуром Метшиным, до конца года планируется создать 16 таких пунктов в разных районах города. Первую площадку уже проинспектировал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.