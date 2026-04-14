В России 18 апреля пройдет единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»

В этот день во всех кластерах федерального проекта колледжи и предприятия посетят более 970 тыс. школьников 8–11-х классов вместе с родителями, сообщили в канале MAX Правительства РФ.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что система среднего профессионального образования должна быть эффективной и соответствовать запросам экономики. Проект «Профессионалитет» входит в нацпроект «Молодежь и дети». В сентябре планируется открыть еще 95 кластеров, их общее число достигнет 601 почти во всех регионах.

Проект объединяет 1730 колледжей и техникумов в 86 регионах, где обучаются более 2 млн студентов. К подготовке кадров привлечено свыше 3 тыс. компаний-работодателей. Для школьников организуют более 3,5 тыс. экскурсий на предприятия и свыше 13 тыс. профессиональных проб.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что осознанный выбор профессии возможен при личном знакомстве с ней. В школах также пройдут более 8,4 тыс. классных часов «Профессионалитет: ты в хорошей компании!», где студенты колледжей расскажут о преимуществах обучения и карьерных возможностях.