В России подвели итоги конкурса на лучшее благоустройство малых городов

Правительство Российской Федерации подвело итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На итоговой встрече вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что с 2019 года по всей стране уже реализовано более 1,1 тысячи проектов, которые меняют облик малых городов, сёл и исторических поселений.

Масштаб и результаты

За всё время проведения конкурса было отобрано 1609 победивших проектов, среди которых 679 парков, 301 набережная, 262 площади и 367 улиц. Как отметил Хуснуллин, важная особенность конкурса — прямое участие жителей в выборе и разработке проектов. Каждый реализованный проект создаёт новые общественные пространства для отдыха и общения и способствует развитию местной экономики.

Вклад Татарстана

Республика Татарстан активно участвует в программе. По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, за годы проведения конкурса 55 проектов из Татарстана стали победителями. Из них уже реализованы 42 проекта, а 13 новых проектов планируется завершить в 2026 году.

Планы на будущее

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, выступая на мероприятии, сообщил, что до 2030 года планируется реализовать более 1,6 тысячи проектов-победителей по всей стране. Он также отметил, что в прошлом году правила конкурса были расширены. Теперь в нём могут участвовать не только малые города, но и крупные сельские поселения, а также исторические поселения, являющиеся административными центрами регионов.

Конкурс также стал стимулом для привлечения внебюджетных инвестиций в регионах и помог создать тысячи новых рабочих мест и объектов предпринимательской активности.

Работа по благоустройству ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению Президента России Владимира Путина. Ежегодно победители конкурса награждаются на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».