В российские школы смогли поступить лишь 19% детей мигрантов

22 ноября 2025  12:28
Владислав Косолапкин

Только около 19% детей иностранных граждан получили возможность учиться в российских школах. Такую статистику привел глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Основной причиной низкого показателя стала сложная процедура поступления. Родителям необходимо одновременно предоставить полный пакет документов и подтвердить знание русского языка ребенком.

С 1 апреля 2025 года все дети мигрантов проходят обязательное тестирование по русскому языку при поступлении в школы. При успешной сдаче экзамена ребенка зачисляют, а при отрицательном результате предлагают дополнительное обучение. Повторно пройти тестирование можно не ранее чем через три месяца.

Рособрнадзор начал изучать ситуацию в регионах с наибольшим количеством заявок от иностранных граждан. На всероссийском совещании с региональными министрами ведомство попросило поделиться опытом организации тестирования и адаптации детей-мигрантов в школах.

