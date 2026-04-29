В РТ 30 апреля и 1 мая прогнозируют дожди, мокрый снег и порывистый ветер

По данным Гидрометцентра республики, завтра, 30 апреля, ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя, а ночью — с мокрым снегом. Ветер усилится, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ночью температура составит от -3 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +8…+13 градусов. В Казани также пройдут небольшие дождь и мокрый снег. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса, днем ожидается +8…+10 градусов.

1 мая характер погоды существенно не изменится: сохранится облачность. Ночью и утром местами пройдут дождь и снег, в дневные часы — умеренный дождь. Температурный фон ночью останется в пределах от -3 до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов, а на востоке республики — до +12 градусов. Порывы ветра вновь могут достигать 14 метров в секунду.