В РТ более 100 жителей получили консультации в мобильном приложении «Инспектор»

Более ста жителей Татарстана уже воспользовались новым цифровым сервисом Росреестра — мобильным приложением «Инспектор», позволяющим получать дистанционные консультации по вопросам соблюдения земельного законодательства. Как сообщает пресс-служба ведомства, сервис стал удобным инструментом для оперативного решения земельных вопросов.

По словам заместителя руководителя Росреестра Татарстана Линара Гатина, государственные земельные инспекторы во всех муниципальных образованиях республики прошли специальное обучение для работы с новым приложением. «Благодаря этому сервису татарстанцы могут обратиться за консультацией, не покидая дома или рабочего места, и оперативно разобраться во всех интересующих вопросах», — отметил представитель ведомства.

Наиболее востребованными темами для консультаций стали правильный алгоритм действий при получении предостережений, корректное устранение выявленных нарушений и другие аспекты земельного законодательства.

В ближайшей перспективе функционал приложения будет расширен — через «Инспектор» планируется проводить выездные проверки, инспекционные визиты, рейдовые осмотры и профилактические мероприятия. Это позволит оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность государственного земельного надзора.