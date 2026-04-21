В РТ на голосование за объекты благоустройства на 2027 год вынесли 178 пространств

21 апреля 2026  23:59

По всей России дан старт кампании по отбору территорий для благоустройства в 2027 году. Процедура проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители Татарстана старше 14 лет могут отдать свой голос до 12 июня на портале Госуслуг.

В республике на обсуждение представлено 178 общественных зон — парков, набережных, скверов и бульваров — в каждом из 45 муниципалитетов. Перечень сформирован совместно с местными администрациями с учетом градостроительного анализа и итогов предыдущих голосований. Дополнительно 20 объектов добавили по результатам опроса на портале Госуслуг.

Дворы в рамках программы «Наш двор» в этом голосовании не участвуют. На 2027 год осталось привести в порядок 243 дворовые территории из списка 2019 года. За шесть лет в Татарстане уже обновили 5 851 двор, в текущем году работы продолжаются еще на 560 объектах.

Проголосовать можно только за один объект в одном муниципалитете. Помогать жителям будут волонтеры в голубой одежде с надписью «Добрый Татарстан». В прошлом году в голосовании приняли участие более 416 тысяч татарстанцев. Ежегодно на реализацию лучших проектов из федерального бюджета выделяется около 25 миллиардов рублей.

