В РТ на национальные проекты за 9 месяцев потратили 29,3 млрд рублей

За первые девять месяцев 2025 года в Татарстане на реализацию 11 национальных проектов было направлено 29,3 млрд рублей, что составляет 66,4% от годового плана. Общий объем финансирования нацпроектов в республике в текущем году запланирован в размере 44,1 млрд рублей.

Наибольший объем средств был освоен в рамках проектов «Семья» (11,0 млрд рублей), «Инфраструктура для жизни» (9,0 млрд рублей) и «Молодежь и дети» (4,8 млрд рублей). Значительные ресурсы также были направлены на проекты «Продолжительная и активная жизнь» (3,1 млрд рублей), «Кадры» (796,6 млн рублей) и «Экологическое благополучие» (455,9 млн рублей).

Финансирование осуществляется за счет средств как федерального, так и республиканского бюджетов. Из общей суммы 44,1 млрд рублей 24,1 млрд рублей составляют федеральные ассигнования, а 20,0 млрд рублей — средства бюджета Татарстана.