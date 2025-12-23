В РТ началось профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» по БДД

С 17 декабря на территории Республики Татарстан стартовало целевое профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Его главная задача — предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Мероприятие продлится до 11 января 2026 года.

Акция проводится на фоне статистики, согласно которой за одиннадцать месяцев текущего года в регионе произошло 429 ДТП с участием детей. В этих авариях пятнадцать несовершеннолетних погибли и 457 получили ранения различной степени тяжести.

В рамках «Зимних каникул» сотрудники Госавтоинспекции и работники ГБУ «Безопасность дорожного движения» усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в транспортных средствах. Особое внимание будет уделяться выявлению нарушений, связанных с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Параллельно инспекторы будут следить за соблюдением ПДД малолетними пешеходами.

К проведению профилактических акций будут привлечены отряды юных инспекторов движения (ЮИДовцы), педагоги, представители родительской общественности и волонтёры. В образовательных организациях запланированы дополнительные беседы с учениками и их родителями. Тематические лекции также пройдут в автотранспортных предприятиях и других организациях.