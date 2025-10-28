В РТ обеспечивают жильем детей-сирот и готовят новую программу для молодых педагогов

С 2013 года, когда Министерство образования и науки РТ стало оператором программы, жильем обеспечены 5 346 детей-сирот. На эти цели направлено более 8,5 млрд рублей. Особенно активно работа ведется в последние годы: в 2023 году рекордные 762 квартиры были переданы сиротам.

Подробнее об этом рассказал в ходе брифинга в Кабмине РТ и.о. министра образования и науки Рамис Музипов. В 2025 году планируется обеспечить жильем 450 человек, 57 из которых уже получили квартиры.

Всего в реестре состоят 4 375 человек, имеющих право на жилье. Из них 2 606 человек уже могут реализовать это право. Отдельное внимание уделяется участникам СВО из числа детей-сирот — в 2023-2024 годах жильем обеспечены 13 человек, а в 2025 году планируется предоставить квартиры всем 29 нуждающимся.

Финансирование программы осуществляется в основном за счет бюджета Татарстана — в 2025 году его доля составляет 95%, федеральный бюджет покрывает оставшиеся 5%.

С 2023 года в республике действует программа жилищных сертификатов для сирот старше 23 лет. Размер сертификата — около 2 млн рублей, которые можно направить на покупку жилья площадью не менее 33 кв. метров или погашение ипотеки. В 2024 году выдано 11 сертификатов, а за 10 месяцев 2025 года — уже 49.

С января 2026 года стартует новая программа поддержки молодых педагогов. По инициативе Раиса Татарстана им будут предоставлять жилищные сертификаты в размере 1 млн рублей. Прием заявок начнется в следующем году.

Эти меры позволяют системно решать жилищные проблемы социально незащищенных категорий граждан и поддерживать молодых специалистов в республике.