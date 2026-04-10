В РТ после снегопада открыли трассы Казань - Оренбург и Алексеевское - Альметьевск

10 апреля 2026  16:15

С 14:20 сняты ограничения для автобусов и грузовиков на участке федеральной трассы Р239 Казань — Оренбург (с 131-го по 249-й километр). Дорогу перекрывали с 8:30 из-за сильного снегопада и плохой видимости, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

С 14:00 возобновлено движение для всех видов транспорта на платной трассе Алексеевское — Альметьевск.

Снег выпал в Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге и местами в Казани. МЧС предупреждало о гололедице, накатах и видимости до 500–1000 метров. Госавтоинспекция призывала водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов, соблюдать безопасную скорость, дистанцию и избегать резких маневров.

