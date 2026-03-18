В РТ работает сайт для желающих служить в Войсках беспилотных систем

С его помощью можно узнать все подробности о заключении контракта с Минобороны РФ. Об этом «Татар-информу» рассказал офицер пункта отбора в Казани Егор Горячев.

Где узнать информацию

На сайте heroes-tatarstan.ru собрана полная информация о действующих выплатах, льготах и социальных гарантиях для контрактников. Там же можно оставить онлайн-заявку — после этого с кандидатом свяжутся и ответят на все вопросы.

Для тех, кто хочет служить именно в Войсках беспилотных систем, работает отдельная горячая линия. Нужно позвонить по номеру 117 и нажать кнопку «4». Если кандидат подходит по предварительным параметрам, его данные передадут специалисту в пункт отбора.

Выплаты и гарантии

С 1 января в Татарстане увеличили выплаты контрактникам до 2,9 миллиона рублей. Это одна из самых высоких сумм в стране и самая большая в Приволжском федеральном округе. Кроме того, в республике принято больше трёх тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Кого ждут в Войсках беспилотных систем

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота: знаменитыми «Геранями», гусеничными дронами «Странник», безэкипажными катерами.

Минимальный срок контракта — один год. Важная особенность: контракт не продлевается автоматически, военнослужащего не переводят в другие войска. Обучение длится не меньше двух месяцев и проходит в соседних с Татарстаном регионах.

Особые шансы попасть в Войска беспилотных систем есть у любителей компьютерных игр. У них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

Куда обращаться

Пункт отбора на военную службу по контракту находится в Казани по адресу: улица Аэропортовская, 1/40. Телефон: (843) 221-44-52. Для жителей других регионов работает номер 8-800-222-59-00, а также межрегиональный кол-центр 117.