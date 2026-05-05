В РТ размер нисаба на Курбан-байрам вырос до 100 тысяч рублей

Духовное управление мусульман Республики Татарстан приняло решение увеличить размер нисаба для совершения Курбана вдвое. Если в прошлом году эта сумма составляла 53 тысячи рублей, то в 2026-м она достигла 100 тысяч рублей. Такое единогласное решение приняли Совет казыев и Совет улемов республики.

Под нисабом понимается объем свободных средств, остающихся у верующего после вычета всех долгов и базовых жизненных потребностей — еды, жилья, воды, одежды. Если у мусульманина (или мусульманки) после этого остается сумма, равная или превышающая установленный порог, он обязан совершить жертвоприношение в дни Курбана. Женщины при этом могут поручить обряд другому человеку.

В расчет берутся не только деньги, но и любое имущество, которое не использовалось в течение года, включая золото, серебро (в пересчете на 595 граммов), драгоценности и украшения. Нынешний нисаб как раз и привязан к стоимости 595 граммов серебра, что и соответствует 100 тысячам рублей.

Напомним, в этом году Курбан-байрам выпадает на 27 мая. В Татарстане этот день официально объявлен выходным. В Казани будет организовано 17 специальных площадок для ритуального жертвоприношения. Обряды начнутся сразу после завершения праздничного намаза в мечетях.