В РТ с 2026 года будет проходить эксперимент по упрощённому поступлению в колледжи

Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила расширение и продление эксперимента по упрощённому поступлению в учреждения среднего профессионального образования. С 1 января 2026 года он распространится на 12 регионов, включая Республику Татарстан, и будет действовать до 1 января 2029 года.

Суть эксперимента заключается в предоставлении выпускникам 9-х классов возможности поступления в колледжи на основе упрощённой процедуры. Для этого им потребуется сдать всего два обязательных экзамена вместо прохождения основной государственной аттестации в полном объёме. Эта мера призвана повысить престиж рабочих профессий и помочь в решении проблемы дефицита кадров в ключевых отраслях экономики.

Как отмечает депутат Госдумы Татьяна Ларионова, ранее эксперимент уже показал положительные результаты в других регионах, где зафиксирован рост интереса абитуриентов к техническим и медицинским специальностям. Для Татарстана предстоит организационная работа: до 1 марта 2026 года необходимо сформировать региональную нормативную базу и распределить бюджетные места, чтобы обеспечить доступность профессионального обучения.

Эксперты подчёркивают важность социального аспекта реформы. Для учеников, не прошедших итоговую аттестацию, появится возможность бесплатного получения рабочей профессии по утверждённому регионом перечню, одновременно готовясь к пересдаче экзаменов. Это позволит молодым людям оставаться в образовательной среде.