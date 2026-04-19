В РТ учителям физики, химии и биологии могут начать платить премии до 345 тысяч рублей

В республике разработан проект программы единовременных поощрений для педагогов естественнонаучных дисциплин. Инициатива, направленная на поддержку преподавателей и повышение качества образования, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, размер выплаты будет зависеть от квалификации и стажа. Максимальное вознаграждение — 345 тысяч рублей — смогут получить учителя с высшей категорией и богатым опытом работы. Педагогам, чей стаж не превышает пяти лет, предусмотрена выплата в 288 тысяч рублей. Преподаватели вузов, совмещающие работу в высшем учебном заведении с уроками в школах, могут рассчитывать на 230 тысяч рублей.

Премии будут присуждаться на конкурсной основе. Чтобы претендовать на поощрение, педагог должен соответствовать нескольким критериям: не менее 10% его выпускников должны набирать от 80 баллов на ЕГЭ, ученики — становиться призерами предметных олимпиад, а сам учитель — участвовать в проведении образовательных мероприятий. Деньги победителям перечислят единовременно в течение 45 рабочих дней после подведения итогов отбора.