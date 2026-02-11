В РТ ввели режим «Беспилотная опасность», аэропорты столицы РТ и Нижнекамска приостановили работу

В ночь на вторник, 11 февраля, в Татарстане был введён режим повышенной готовности «Беспилотная опасность». Предупреждение появилось в мобильном приложении МЧС России в 3:08 по московскому времени.

Позже, в 3:15, стало известно о введении ограничений на приём и выпуск воздушных судов в международном аэропорту «Казань». К 6:23 аналогичные меры были приняты в аэропорту города Нижнекамска для обеспечения безопасности полётов.

Для жителей столицы республики — Казани — с 3:28 было дважды объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): в 3:28 и в 5:41. В официальном приложении МЧС горожан призывали быть внимательными, не подходить к окнам и при необходимости спуститься в укрытия, такие как подвалы или подземные паркинги.