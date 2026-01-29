В РТ задержали 11 преступников рамках операции «Розыск»

Республика
29 января 2026  17:42

Специалисты отделения розыска УФСИН России по Республике Татарстан подвели итоги трехдневного оперативно-профилактического мероприятия. В ходе спецоперации «Розыск», проводившейся с 18 по 21 января, сотрудникам ведомства удалось выявить и задержать 11 человек, объявленных в федеральный розыск.

Одним из задержанных стал 39-летний житель Республики Башкортостан, осужденный за кражу. Несмотря на назначение наказания в виде принудительных работ, мужчина не прибыл в исправительный центр для его отбывания. Наводку о его возможном нахождении на территории Нижнекамского района Татарстана оперативники получили от коллег из Башкирии, где преступник и был задержан.

Еще один фигурант, 60-летний уроженец Удмуртии, скрывался от следствия почти два года после вынесения приговора за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Его местоположение удалось установить благодаря записи с камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, после чего оперативники задержали его в съемной квартире.

Третий случай касается жителя Оренбургской области, который после освобождения из колонии в апреле 2023 года не явился для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию. Получив ориентировку от коллег, татарстанские розыскники совместно с полицейскими задержали его в Казани.

В результате мероприятия сотрудники татарстанского УФСИН оказали содействие правоохранительным органам трех соседних регионов — Башкортостана, Удмуртии и Оренбургской области — в розыске и задержании лиц, скрывавшихся на территории республики.

