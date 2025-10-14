В РТ зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12%

Республика
14 октября 2025  21:42

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, за последнюю неделю октября в регионе отмечено значительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Количество зарегистрированных случаев сократилось на 11,9% и составило 11,8 тысяч.

Положительная динамика наблюдается во всех возрастных группах. Специалисты отмечают, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии.

Значительную роль в улучшении эпидемиологической ситуации сыграла масштабная прививочная кампания. На сегодняшний день вакцину от гриппа получили уже более 1 миллиона жителей республики, что составляет 30,5% от общего населения Татарстана. Для иммунизации используются современные вакцины «Флю-М», «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», содержащие актуальные штаммы вируса.

Продолжает снижаться и заболеваемость COVID-19 — за отчетную неделю зарегистрировано 129 случаев, что на 25,6% меньше показателей предыдущего периода.

Новости
