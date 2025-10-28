В РТ завершился прием заявок на жилищный конкурс для молодых ученых

28 октября 2025  12:52

Прием заявок на участие в специализированном жилищном конкурсе для молодых ученых Татарстана официально завершен. Итоги соревнования будут подведены 20 ноября, сообщила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

Как отметила представитель ведомства, программа реализуется совместно с Академией наук РТ и направлена на поощрение научных достижений и привлечение высококвалифированных кадров в научно-образовательные организации республики.

Победители конкурса получат грантовую поддержку, которую можно будет направить на первоначальный взнос по договору социальной ипотеки или на погашение жилищного займа. Мера реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и призвана создать благоприятные условия для профессионального развития молодых ученых в регионе.

