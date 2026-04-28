В РТ выделено 150,5 млн рублей на противовирусные препараты для больных гепатитом С

В 2026 году в республике продолжаются мероприятия по бесплатному лекарственному обеспечению амбулаторных пациентов с хроническим гепатитом С. Средства направляются в рамках федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как сообщили в пресс-службе Минфина РТ, общий объем финансирования заложен в республиканском бюджете и составляет 150,46 миллиона рублей. Из них 109,84 млн рублей поступают из федеральной казны, остальные 40,62 млн рублей выделяет бюджет Татарстана. Деньги пойдут на закупку лекарств для пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением.