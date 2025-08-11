В Сармановском районе РТ ввели карантин из-за бешенства

В селе Большое Нуркеево Сармановского района Татарстана введен карантин по бешенству после выявления случая заболевания в частном хозяйстве. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Ограничительные меры распространяются на территорию в радиусе 2 км от очага заражения. На время карантина запрещены ярмарки, выставки животных и их перемещение без специального разрешения. Исключение сделано только для вакцинированных особей (привитых не менее чем за 179 дней до вывоза).

Специалисты отмечают, что карантин продлится минимум 60 дней с момента последнего подтвержденного случая заболевания. Ветеринарные службы проводят комплекс противоэпизоотических мероприятий, включая вакцинацию животных в прилегающих районах.

Это уже не первый случай введения карантина по бешенству в Татарстане в этом году. Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и своевременно вакцинировать домашних животных.