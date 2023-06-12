В Свияжске «приготовили» двухглавого орла по-московски

Печь, да на такую не лечь

Названием фестиваля стала фраза с изразца XVII века с двуглавым орлом. Именно изразцы с геральдическим орлом стали символом первого реставрационного фестиваля в Свияжске, проводимого при поддержке Министерства культуры Татарстана и собравшего крупнейших специалистов страны по истории русской культуры XVI–XVIII веков, археологии и реставрации. Это своего рода «Кинотавр», где есть и свои федоры бондарчуки, и владимиры машковы с юлиями пересильд.

Все они – действующие персонажи череды взаимосвязанных сюжетов: открытия керамического горна и реконструкция древнерусского процесса обжига; демонстрационной реставрации подлинных изразцов; выставки предметов с державной геральдикой; лекций и круглых столов. У всех желающих есть возможность узнать секреты реставрации и изучения древней керамики, послушать рассказы крупнейших отечественных авторитетов в этой сфере и задать им вопросы, связанные с изображением одного из символов России – двуглавого орла.

Керамическое панно 17 века, переданное на постоянное хранение Свияжскому музею, является образом русского изразца. Таких в музейных и частных коллекциях, буквально, раз-два-три и обчелся. Фото: © Дмитрий Сивков

Почему Свияжск был выбран в качестве места проведения такого фестиваля? Во-первых, остров-град определен его символическим «двуглавием» – ключевым положением между Востоком и Западом. Во-вторых, в одной из культурных столиц Поволжья много лет идут археологические исследования и реставрационные работы, бурлит научная и выставочная жизнь, с вовлечением и авторитетных специалистов и студентов ведущих вузов Москвы и Казани. В результате вокруг музея-заповедника «Остров-град Свияжск» образовался устойчивый и непрерывно растущий исследовательский и творческий союз. Так что организаторов фестиваля понять легко.

Стартовал же фестиваль с торжественного открытия. Это не было каким-то дежурным мероприятием, а стало значимым событием для всех реставраторов страны. Речь о закладке изразцов для обжига в специальную печь, воссоздающую устройство исторического горна. Его обнаружили археологи в Ново-Иерусалимском монастыре под Москвой.

Горн чем-то напоминает русскую печь. Фото: © Дмитрий Сивков

Правда, понять масштаб события стороннему человеку было непросто. С виду печь как печь. В смысле – русская, такие еще и сегодня можно увидеть по многих деревенских домах. Разве что формы необычной – округлой, на такой не уедешь, как сказочный Емеля. Но это только с виду.

То, что вы видите, сделано по образу и подобию горнов-печей, в которых давным-давно обжигались прекрасные изразцы, те, что до сей поры украшают Новоиерусалимский монастырь. Процесс оказался сложнее, чем мы себе представляли, но, тем не менее, мы это сделали! Спасибо всем причастным, – сказал в приветственном слове Артем Силкин, директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Артем Силкин, директор историко-архитектурного и художественного музея-заповедника мечтает прокатиться на машине времени, чтобы взглянуть, как в действительности раньше выглядел остров-град Свияжск в 17 веке. Фото: © Дмитрий Сивков

Он так же отметил, что на этой базе печи планируется проводить эксперименты по обжигу средневековой керамики и другие интересные работы. И лишь одной печью дело не ограничится. Уже есть задумки по строительству еще одной, и вообще в мыслях создать в этом месте парк дровяных печей, которые позволят создавать самые разнообразные изделия.

Мы находимся в нижней посадской части Свияжска, где исторически размещались различные мастерские – кузнечные, гончарные… Так что, создание такого парка, это еще и возрождение исконных традиций, – не скрывал хорошего настроения и планов Артем Силкин.

Реставрация – это терра инкогнито

Еще больший масштаб события раскрыло выступление Светланы Барановой, автора концепции, кандидата искусствоведения, доктора исторических наук, профессора, главный научный сотрудник кафедры кино и современного искусства ФИИ РГГУ (Москва).

Повод для волнения просто огромен. Мы до сих пор не знаем, как выглядел процесс изготовления древнерусских изразцов. Хотя и историки с археологами над этим бьются, и современные мастера стараются воспроизвести этот процесс.

Сейчас появилась наконец-то возможность попробовать восстановить его в деталях. Понять, почему изразцы 17 века до сих пор поражают нас техникой исполнения, почему так сливаются эмали, почему так блестят рельефы… То, что сейчас происходит, вызывает восторг в предвкушении того, как глобально может изменится изучение русского изразца, – поделилась своим настроением московская гостья.

Светлана Баранова, кандидат искусствоведения, доктор исторических наук, профессор РГГУ раскрывает масштаб события. Фото: © Дмитрий Сивков

Еще одна столичная участница фестиваля Ольга Глазунова, научный сотрудник отдела археологии Московской Руси, продолжила раскрывать тему уникальности происходящего.

Процесс изготовления изразцов – великая тайна. Терра инкогнита — таинственная земля, если хотите. Обнаружение печей в монастыре – это дар для нас, как и их воссоздание здесь. Все реконструкции без практики – мертвы. Современные мастера не могут воспроизвести то, что сделано когда-то по примитивным с точки зрения современного человека, технологиям. А ведь людям тогда были доступны только самые простые материалы – окиси меди, железа и других металлов. Такое богатство, которые есть сейчас, благодаря химической промышленности, им и не снилось. А между тем изготовляли такие вещи, которые сегодня нет возможности повторить. Но сейчас все может изменится.

Василий Рыженок, несмотря на то, что является опытным художником–керамистом, за плечами которого разработка множества авторских проектов, не перестает быть мечтателем. Фото: © Дмитрий Сивков

Не срывал волнения и центральная персона торжества – строитель горна, художник-керамист, руководитель художественной творческой мастерской «Терракотовый горн» из города Гжель Василий Рыженок:

Для меня это вызов. Я его принял. Но хоть и выкладывал сам печь, без помощи работников музея и простых местных жителей, сделать это было бы невозможно. Всем спасибо! Да саму печь мы старались реконструировать по тому, что сумели раскопать археологи. Но, как вы могли видеть на фото, в Новом Иерусалиме сохранилась лишь нижняя их часть горнов. Поэтому пришлось додумывать, полагаться на дополнительные сведения и информацию.

Главное блюдо по московскому рецепту

Все было готово, оставалось лишь дождаться главного блюда – керамического панно с изображением двухглавого орла, которое предстояло отправить готовиться в печь. В ожидании его Светлана Баранова рассказала его предысторию.

Оказалось, в советское время в Андреевском монастыре в Пленницах у подножья Воробьевых гор в Москве обнаружили целый «изразцовый клад» 1690-х годов. Среди фрагментов – по сути обломков, были и части нескольких панно с изображением двухглавого орла. Одно панно из четырех изразцов удалось собрать максимально легко из хорошо уцелевших частей. Его предали передали в музейный комплекс Коломенское, позже он выставлялся в Лувре и других местах как образец русской керамики.

Копия панно ждет в ожидании отправки на обжиг. Что получится, большой вопрос для всех. Керамическая глазурь подвергается высокотемпературному обжигу, поэтому некоторые цвета выгорают совсем без остатка, некоторые проявляются иначе, чем рассчитывал художник, и абсолютно все краски взаимодействуют друг с другом, растекаясь не совсем предсказуемым образом. Фото: © Дмитрий Сивков

Оставшиеся части решили спасти, передав в надежные руки. Они нашлись в Российском государственном художественно-промышленном университете имени С. Г. Строганова. Преподаватели и студенты блестяще сбавились с этой задачей. И один из спасенных ими экспонатов как раз в этот день передадут в музей истории Свияжска.

А вот очередную работу московских рестораторов – точную копию того самого изразца и предстояло обжечь в реставрированном горне. Вскоре появилось и само панно. Когда руководитель реставрационных работ Константин Патов, старший преподаватель Строгановки передавал его по частям Василию Рыженок для закладки в печь, казалось, что действительно туда отравляют готовится нечто гастрономическое, например – пирог из волжской рыбы.

На то, чтобы закрыть «входную дверь» в печь, мастеру требуется больше часа. Фото: © Дмитрий Сивков

Только до готовности ему там предстояло находится намного дольше: топиться печь должна была до утра, а открыть ее намеревались лишь 12 июня. Кстати, закрыть-открыть горн, как выяснилось, тоже довольно не просто. Отверстие в камеру для обжига только называется входной дверью, никаких дверей или заслонок там не предусмотрено, а закладывается она двумя рядами кирпича с замазкой раствором. Мастеру из Гжели понадобилось на это больше часа. Только после этого печь наконец-то затопили.

Дым из трубы от березовых и сосновых дров послужил сигналом к началу работы фестиваля. Только в это день его участники и все желающие имели возможность принять участие в мастер-классе реставрации в Ольгинском приюте. Константин Патов и его студенты раскрыли и показали методику и все этапы реставрации изразцового панно «Двуглавый орел».

Участники мастер-класса лично познали, что самое сложное при изготовлении изразца подобрать цвета, создавать разные оттенки, сочетать их. Фото: © Дмитрий Сивков

Позже состоялось открытие выставки «Орел – птица царская. Державная геральдика России», посвященная истории российского герба, формам и принципам его использования в различных сферах жизни общества, отражению этого главного геральдического образа в изразцах, книгах, печатях, произведениях декоративно-прикладного искусства. Центральное место в экспозиции заняло реставрированное панно 17-го века из Андреевского монастыря.

Последующие два дня, судя по программе фестиваля, должны были выдаться не менее насыщенными. Закрытие праздника искусства реставрации произойдет сегодня – в День России. Сегодня и настанет время увидеть готовые изразцы из чудо-печи, остается лишь представлять с каким волнением этого момента ждут все причастные к этому событию. А затем в вечернее небо над Свияжском осветится фейерверком — реконструкцией фейерверка XVIII века. Еще есть шанс увидеть и его, и вышеописанное воочию.

Марина Зубарева, кандидат исторических наук, художник-реставратор предметов из керамики, научный сотрудник Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» призналась, что профессиональные знания пригождаются ей и в быту. Но не склеивать разбитую посуду, а, например, выводить пятна на одежде. Фото: © Дмитрий Сивков

Вместо P.S.

Покидая первый день фестиваля, вспомнились слова его куратора и директора музея-заповедника «Артема Силкина, сказанные днем:

– В прошлом году Свияжск посетили 1,3 млн посетителей, в этом ожидается – полтора миллиона. Мы заинтересованы в том, чтобы эти люди более глубоко понимали это место, а не разглядывали его наспех. Свияжск ведь не только живописные пейзажи и архитектура, а еще и важное для нашей истории место, где жили люди, работали мастера… Исторические реконструкции, такие как печь-горн, как раз и позволят усилить интерес к этим ценностям.

Знаете, я мечтаю оказаться в машине времени, чтобы хоть на миг заглянуть в прошлое Свияжска. Увидеть, каким он был на самом деле. Ведь, несмотря на большое количество летописных источников, на некоторые изображения, мы до конца не представляем, а лишь догадываемся о том, как доподлинно улицы выглядели, люди одевались… Волшебный огонь нашего горна позволяет высветить какую-то часть тех реалий.

Автор может лишь добавить, что, по его ощущениям, это получилось.