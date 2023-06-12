В Свияжске «приготовили» двухглавого орла по-московски

Печь, да на такую не лечь
Названием фестиваля стала фраза с изразца XVII века с двуглавым орлом. Именно изразцы с геральдическим орлом стали символом первого реставрационного фестиваля в Свияжске, проводимого при поддержке Министерства культуры Татарстана и собравшего крупнейших специалистов страны по истории русской культуры XVI–XVIII веков, археологии и реставрации. Это своего рода «Кинотавр», где есть и свои федоры бондарчуки, и владимиры машковы с юлиями пересильд.
Все они – действующие персонажи череды взаимосвязанных сюжетов: открытия керамического горна и реконструкция древнерусского процесса обжига; демонстрационной реставрации подлинных изразцов; выставки предметов с державной геральдикой; лекций и круглых столов. У всех желающих есть возможность узнать секреты реставрации и изучения древней керамики, послушать рассказы крупнейших отечественных авторитетов в этой сфере и задать им вопросы, связанные с изображением одного из символов России – двуглавого орла.
Почему Свияжск был выбран в качестве места проведения такого фестиваля? Во-первых, остров-град определен его символическим «двуглавием» – ключевым положением между Востоком и Западом. Во-вторых, в одной из культурных столиц Поволжья много лет идут археологические исследования и реставрационные работы, бурлит научная и выставочная жизнь, с вовлечением и авторитетных специалистов и студентов ведущих вузов Москвы и Казани. В результате вокруг музея-заповедника «Остров-град Свияжск» образовался устойчивый и непрерывно растущий исследовательский и творческий союз. Так что организаторов фестиваля понять легко.
Стартовал же фестиваль с торжественного открытия. Это не было каким-то дежурным мероприятием, а стало значимым событием для всех реставраторов страны. Речь о закладке изразцов для обжига в специальную печь, воссоздающую устройство исторического горна. Его обнаружили археологи в Ново-Иерусалимском монастыре под Москвой.
Правда, понять масштаб события стороннему человеку было непросто. С виду печь как печь. В смысле – русская, такие еще и сегодня можно увидеть по многих деревенских домах. Разве что формы необычной – округлой, на такой не уедешь, как сказочный Емеля. Но это только с виду.
То, что вы видите, сделано по образу и подобию горнов-печей, в которых давным-давно обжигались прекрасные изразцы, те, что до сей поры украшают Новоиерусалимский монастырь. Процесс оказался сложнее, чем мы себе представляли, но, тем не менее, мы это сделали! Спасибо всем причастным, – сказал в приветственном слове Артем Силкин, директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Он так же отметил, что на этой базе печи планируется проводить эксперименты по обжигу средневековой керамики и другие интересные работы. И лишь одной печью дело не ограничится. Уже есть задумки по строительству еще одной, и вообще в мыслях создать в этом месте парк дровяных печей, которые позволят создавать самые разнообразные изделия.
Мы находимся в нижней посадской части Свияжска, где исторически размещались различные мастерские – кузнечные, гончарные… Так что, создание такого парка, это еще и возрождение исконных традиций, – не скрывал хорошего настроения и планов Артем Силкин.
Реставрация – это терра инкогнито
Еще больший масштаб события раскрыло выступление Светланы Барановой, автора концепции, кандидата искусствоведения, доктора исторических наук, профессора, главный научный сотрудник кафедры кино и современного искусства ФИИ РГГУ (Москва).
Повод для волнения просто огромен. Мы до сих пор не знаем, как выглядел процесс изготовления древнерусских изразцов. Хотя и историки с археологами над этим бьются, и современные мастера стараются воспроизвести этот процесс.
Сейчас появилась наконец-то возможность попробовать восстановить его в деталях. Понять, почему изразцы 17 века до сих пор поражают нас техникой исполнения, почему так сливаются эмали, почему так блестят рельефы… То, что сейчас происходит, вызывает восторг в предвкушении того, как глобально может изменится изучение русского изразца, – поделилась своим настроением московская гостья.
Еще одна столичная участница фестиваля Ольга Глазунова, научный сотрудник отдела археологии Московской Руси, продолжила раскрывать тему уникальности происходящего.
Процесс изготовления изразцов – великая тайна. Терра инкогнита — таинственная земля, если хотите. Обнаружение печей в монастыре – это дар для нас, как и их воссоздание здесь. Все реконструкции без практики – мертвы. Современные мастера не могут воспроизвести то, что сделано когда-то по примитивным с точки зрения современного человека, технологиям. А ведь людям тогда были доступны только самые простые материалы – окиси меди, железа и других металлов. Такое богатство, которые есть сейчас, благодаря химической промышленности, им и не снилось. А между тем изготовляли такие вещи, которые сегодня нет возможности повторить. Но сейчас все может изменится.
Не срывал волнения и центральная персона торжества – строитель горна, художник-керамист, руководитель художественной творческой мастерской «Терракотовый горн» из города Гжель Василий Рыженок:
Для меня это вызов. Я его принял. Но хоть и выкладывал сам печь, без помощи работников музея и простых местных жителей, сделать это было бы невозможно. Всем спасибо! Да саму печь мы старались реконструировать по тому, что сумели раскопать археологи. Но, как вы могли видеть на фото, в Новом Иерусалиме сохранилась лишь нижняя их часть горнов. Поэтому пришлось додумывать, полагаться на дополнительные сведения и информацию.
Главное блюдо по московскому рецепту
Все было готово, оставалось лишь дождаться главного блюда – керамического панно с изображением двухглавого орла, которое предстояло отправить готовиться в печь. В ожидании его Светлана Баранова рассказала его предысторию.
Оказалось, в советское время в Андреевском монастыре в Пленницах у подножья Воробьевых гор в Москве обнаружили целый «изразцовый клад» 1690-х годов. Среди фрагментов – по сути обломков, были и части нескольких панно с изображением двухглавого орла. Одно панно из четырех изразцов удалось собрать максимально легко из хорошо уцелевших частей. Его предали передали в музейный комплекс Коломенское, позже он выставлялся в Лувре и других местах как образец русской керамики.
Оставшиеся части решили спасти, передав в надежные руки. Они нашлись в Российском государственном художественно-промышленном университете имени С. Г. Строганова. Преподаватели и студенты блестяще сбавились с этой задачей. И один из спасенных ими экспонатов как раз в этот день передадут в музей истории Свияжска.
А вот очередную работу московских рестораторов – точную копию того самого изразца и предстояло обжечь в реставрированном горне. Вскоре появилось и само панно. Когда руководитель реставрационных работ Константин Патов, старший преподаватель Строгановки передавал его по частям Василию Рыженок для закладки в печь, казалось, что действительно туда отравляют готовится нечто гастрономическое, например – пирог из волжской рыбы.
Только до готовности ему там предстояло находится намного дольше: топиться печь должна была до утра, а открыть ее намеревались лишь 12 июня. Кстати, закрыть-открыть горн, как выяснилось, тоже довольно не просто. Отверстие в камеру для обжига только называется входной дверью, никаких дверей или заслонок там не предусмотрено, а закладывается она двумя рядами кирпича с замазкой раствором. Мастеру из Гжели понадобилось на это больше часа. Только после этого печь наконец-то затопили.
Дым из трубы от березовых и сосновых дров послужил сигналом к началу работы фестиваля. Только в это день его участники и все желающие имели возможность принять участие в мастер-классе реставрации в Ольгинском приюте. Константин Патов и его студенты раскрыли и показали методику и все этапы реставрации изразцового панно «Двуглавый орел».
Позже состоялось открытие выставки «Орел – птица царская. Державная геральдика России», посвященная истории российского герба, формам и принципам его использования в различных сферах жизни общества, отражению этого главного геральдического образа в изразцах, книгах, печатях, произведениях декоративно-прикладного искусства. Центральное место в экспозиции заняло реставрированное панно 17-го века из Андреевского монастыря.
Последующие два дня, судя по программе фестиваля, должны были выдаться не менее насыщенными. Закрытие праздника искусства реставрации произойдет сегодня – в День России. Сегодня и настанет время увидеть готовые изразцы из чудо-печи, остается лишь представлять с каким волнением этого момента ждут все причастные к этому событию. А затем в вечернее небо над Свияжском осветится фейерверком — реконструкцией фейерверка XVIII века. Еще есть шанс увидеть и его, и вышеописанное воочию.
Вместо P.S.
Покидая первый день фестиваля, вспомнились слова его куратора и директора музея-заповедника «Артема Силкина, сказанные днем:
– В прошлом году Свияжск посетили 1,3 млн посетителей, в этом ожидается – полтора миллиона. Мы заинтересованы в том, чтобы эти люди более глубоко понимали это место, а не разглядывали его наспех. Свияжск ведь не только живописные пейзажи и архитектура, а еще и важное для нашей истории место, где жили люди, работали мастера… Исторические реконструкции, такие как печь-горн, как раз и позволят усилить интерес к этим ценностям.
Знаете, я мечтаю оказаться в машине времени, чтобы хоть на миг заглянуть в прошлое Свияжска. Увидеть, каким он был на самом деле. Ведь, несмотря на большое количество летописных источников, на некоторые изображения, мы до конца не представляем, а лишь догадываемся о том, как доподлинно улицы выглядели, люди одевались… Волшебный огонь нашего горна позволяет высветить какую-то часть тех реалий.
Автор может лишь добавить, что, по его ощущениям, это получилось.