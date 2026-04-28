В Татарстане 12 учителей получат по 1 млн рублей за переезд в села в 2026 году

28 апреля 2026  13:21

В республике продолжается реализация программы поддержки педагогических кадров «Земский учитель». Согласно условиям, преподаватели, переезжающие на работу в школы, расположенные в сельской местности, поселках городского типа или городах с численностью населения до 50 тысяч человек, имеют право на единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

На эти цели в бюджете Татарстана на 2026 год предусмотрено 12 миллионов рублей. Из них более 6,48 миллиона рублей поступят из федеральной казны. Таким образом, выплаты смогут получить 12 педагогов.

Программа направлена на привлечение квалифицированных кадров в образовательные учреждения малых населенных пунктов региона. Как уточнили в Минфине РТ, федеральное софинансирование составляет более половины от общего объема выделенных средств.

