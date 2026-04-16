В Татарстане 17 апреля пройдет ярмарка вакансий «Работа России»

16 апреля 2026  15:47

Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится в Татарстане в пятницу 17 апреля. Мероприятие также включает фестиваль профессий и организовано в рамках нацпроекта «Кадры» (федеральный проект «Человек труда»). Ожидается, что это событие станет одним из самых значительных в кадровой сфере республики в этом году.

В день проведения по всей республике откроются четыре с половиной десятка площадок. Ключевой из них станет столичный КСК «УНИКС», где гостей будут ждать с утра до середины дня. Участие в ярмарке подтвердили более трехсот пятидесяти работодателей из различных отраслей. В общей сложности соискателям любого уровня подготовки предложат свыше десяти тысяч свободных мест. Кроме того, свои программы представят около полусотни учебных заведений Татарстана.

Организаторы подчеркивают, что это не просто выставка вакансий, а полноценное карьерное событие. Посетителей ждут живые собеседования, открытые отборы, обучающие тренинги, презентации целевого обучения и интерактивные пробы для молодежи. Среди крупнейших участников — ведущие промышленные предприятия, банки, силовые ведомства и медицинские учреждения республики.

Для школьников и студентов подготовлена отдельная программа. Они смогут попробовать себя в оказании первой помощи, освоить азы каллиграфии и оригами, познакомиться с физическими опытами, акриловой живописью, сборкой монтажных систем, а также погрузиться в виртуальную реальность с помощью VR-очков.

Как отметил руководитель республиканского Кадрового центра «Работа России» Тимур Муллин, эта площадка позволяет соискателям выстроить индивидуальную карьерную траекторию, а работодателям — закрыть потребности в персонале. Напомним, всероссийская акция включает два этапа: региональный в апреле и федеральный в июне 2026 года.

