В Татарстане 29 октября сохранится дождливая погода

29 октября 2025  08:11

В среду, 29 октября, на территории Татарстана продолжится влияние циклона, который принес теплую, но пасмурную и дождливую погоду. Как сообщает Гидрометцентр РТ, небо будет покрыто облаками с кратковременными прояснениями.

В течение дня местами, включая территорию Казани, ожидаются небольшие дожди. Утром в отдельных районах сохранится туман, образовавшийся в ночные часы.

Скорость южного и юго-западного ветра составит 5-10 м/с. Ночные порывы до 13 м/с ослабнут к утренним часам.

Температурный фон останется аномально высоким для конца октября: после теплой ночи воздух прогреется до +6...+11 градусов. В казанском регионе столбики термометров покажут +8...+10 градусов.

