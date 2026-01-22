В Татарстане 53 млрд рублей в 2026 году направят на ключевые социальные сферы

Правительство Республики Татарстан выделит 53 миллиарда рублей в 2026 году на выполнение 45 региональных программ. Средства будут распределены в рамках двенадцати национальных проектов, сосредоточенных на повышении уровня жизни населения.

Значительная часть финансирования предназначена для развития городской среды и экологии. В планах — обустройство 42 зон отдыха, обновление 17 объектов инфраструктуры, рекультивация иловых полей и очистка русла реки Мелекески.

Особое внимание уделяется поддержке семей и образования. На эти цели запланирована постройка 6 новых детских садов, ремонт в 36 школах и 2 дошкольных учреждениях, а также капитальное обновление двух колледжей в Нижнекамске и Арске.

Культурная сфера получит развитие через строительство 4 школ искусств и ремонт 22 учреждений, включая сельские клубы, библиотеки, музеи и театры.

Помимо этого, программа включает развитие дорожной сети, меры соцподдержки, цифровизацию экономики и проекты по патриотическому воспитанию молодежи.