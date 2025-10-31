В Татарстане 70% номерного фонда в санаториях нуждаются в модернизации

За восемь месяцев текущего года санаторно-курортные учреждения Татарстана приняли 110 тысяч отдыхающих, что позволило региону занять восьмое место в общероссийском рейтинге и вторую позицию среди субъектов Приволжского федерального округа. Как сообщил руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев, показатель увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевой проблемой отрасли остается состояние номерного фонда — 70% номеров нуждаются в реновации. В настоящее время в санаториях республики активно проводится модернизация, направленная не только на косметический ремонт, но и на повышение категорийности номеров. Особое внимание уделяется созданию номеров категории «люкс», спрос на которые в настоящее время превышает предложение.

По оценкам экспертов, потенциал санаторного комплекса Татарстана оценивается в 330-350 тысяч гостей ежегодно, тогда как в прошлом году было принято около 180 тысяч отдыхающих. Для дальнейшего развития отрасли планируется усилить работу по привлечению туристов с Урала после открытия новой автомобильной трассы.